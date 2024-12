Alunne babysitter dei figli dei prof, bufera sul Pcto: “No a ragazze lasciate sole senza esperienza con bambini”

Un percorso formativo di alternanza scuola lavoro, un Pcto, avviato in due scuole di Vicenza, ha scatenato non poche polemiche. Come riporta Il Corriere della Sera, il progetto prevede la cura, da parte degli alunni di un liceo delle scienze umane, dei figli dei docenti durante consigli di classe, collegi docenti e altre attività pomeridiane.

Service learning, permette di imparare e agire

“Si tratta di un ‘service learning’, ovvero di un servizio alla collettività, in questo caso dei docenti, in cui gli studenti possono sviluppare le competenze coltivate in aula”, ha detto la responsabile. Per lo svolgimento di questo Pcto, l’Istituto ha messo a disposizione due aule dotate di arredi, ausili e sussidi utili ad attività ludiche e formative, in cui le liceali (nello specifico, questa classe quarta è composta da sole donne) di 17 e 18 anni restano con 28 bambini dai 3 agli 11 anni, divisi in due gruppi, durante i pomeriggi di attività collegiali, tutti già calendarizzati fino a giugno.

“Non è facile trovare educatori disponibili, soprattutto quando non si hanno confini orari ben definiti – sottolinea la dirigente scolastica – allora ho pensato a una soluzione che potesse conciliare le necessità dei genitori-lavoratori alla possibilità di imparare e agire data dal service learning, che si presenta come una pedagogia capace di migliorare l’apprendimento e, al tempo stesso, potenziare i valori della cittadinanza attiva”.

La critica

L’iniziativa ha però sollevato qualche perplessità: “Mi auguro che queste ragazze, molte delle quali sono minori, siano seguite nel loro percorso – spiega Rita Fusinato, segretaria regionale di Anief – che non siano lasciate sole, senza esperienza con bambini di età così diversa e con esigenze completamente differenti”.

Alle perplessità risponde la dirigente Uat di Vicenza, Nicoletta Morbioli: “Il liceo delle Scienze Umane è caratterizzato dalla presenza di materie specifiche quali psicologia, pedagogia e sociologia, per cui chi è impegnato in questo Pcto può rinforzare gli apprendimenti del percorso di studi, con il tutor interno ed esterno”.