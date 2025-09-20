Alunni adottati, in affido: a volte la scuola è il loro appiglio e i docenti devono conoscere la normativa. Il corso gratuito

Alunni adottati, in affido: a volte la scuola è il loro appiglio...

Quando un alunno vive situazioni familiari fragili, la scuola diventa spesso il suo principale punto di riferimento. Ma senza strumenti adeguati, il rischio è che difficoltà invisibili si trasformino in ostacoli scolastici e relazionali. Come possono i docenti garantire un’accoglienza autentica e inclusiva? VAI AL CORSO

Sempre più spesso i docenti si trovano in classe alunni provenienti da contesti familiari complessi: bambini adottati, in affido o accolti in comunità. Situazioni delicate che non riguardano solo la sfera privata, ma incidono direttamente sulla vita scolastica e sulle relazioni quotidiane in aula. Come affrontarle senza rischiare di emarginare?

Leggere i segnali del disagio

Ogni studente porta con sé una storia, talvolta segnata da fragilità e interruzioni nei legami familiari. Il docente ha un ruolo centrale nel riconoscere i segnali di difficoltà, comprendere come le esperienze vissute influiscano sull’apprendimento e attivare forme di sostegno. Serve uno sguardo attento, capace di distinguere tra difficoltà scolastiche e disagio relazionale.

Costruire relazioni inclusive

Accogliere non significa solo inserire un alunno in classe, ma promuovere un clima relazionale che favorisca la continuità e il senso di appartenenza. La scuola diventa così un luogo di stabilità, in cui valorizzare i vissuti come risorsa. Per riuscirci è necessario curare la comunicazione con le famiglie, collaborare con i servizi socio-sanitari e predisporre azioni didattiche mirate.

Strumenti per i docenti

Non bastano la sensibilità e la buona volontà: servono strumenti concreti. Dalla conoscenza della normativa su affido e adozione, alla capacità di progettare attività didattiche inclusive, fino all’uso di metodologie come circle time, animazione e narrazione. Una preparazione specifica consente agli insegnanti di trasformare una potenziale criticità in un’opportunità educativa, rafforzando la cultura dell’accoglienza a scuola.

I corsi

Su questi argomenti il corso Minori in difficoltà familiari a scuola a cura di Marisa Pavone, in programma dal 23 settembre, in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino e ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie).

