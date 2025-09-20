Alunni adottati, in affido: a volte la scuola è il loro appiglio e i docenti devono conoscere la normativa. Il corso gratuito

Quando un alunno vive situazioni familiari fragili, la scuola diventa spesso il suo principale punto di riferimento. Ma senza strumenti adeguati, il rischio è che difficoltà invisibili si trasformino in ostacoli scolastici e relazionali. Come possono i docenti garantire un’accoglienza autentica e inclusiva? VAI AL CORSO
Sempre più spesso i docenti si trovano in classe alunni provenienti da contesti familiari complessi: bambini adottati, in affido o accolti in comunità. Situazioni delicate che non riguardano solo la sfera privata, ma incidono direttamente sulla vita scolastica e sulle relazioni quotidiane in aula. Come affrontarle senza rischiare di emarginare?
Leggere i segnali del disagio
Ogni studente porta con sé una storia, talvolta segnata da fragilità e interruzioni nei legami familiari. Il docente ha un ruolo centrale nel riconoscere i segnali di difficoltà, comprendere come le esperienze vissute influiscano sull’apprendimento e attivare forme di sostegno. Serve uno sguardo attento, capace di distinguere tra difficoltà scolastiche e disagio relazionale.
Costruire relazioni inclusive
Accogliere non significa solo inserire un alunno in classe, ma promuovere un clima relazionale che favorisca la continuità e il senso di appartenenza. La scuola diventa così un luogo di stabilità, in cui valorizzare i vissuti come risorsa. Per riuscirci è necessario curare la comunicazione con le famiglie, collaborare con i servizi socio-sanitari e predisporre azioni didattiche mirate.
Strumenti per i docenti
Non bastano la sensibilità e la buona volontà: servono strumenti concreti. Dalla conoscenza della normativa su affido e adozione, alla capacità di progettare attività didattiche inclusive, fino all’uso di metodologie come circle time, animazione e narrazione. Una preparazione specifica consente agli insegnanti di trasformare una potenziale criticità in un’opportunità educativa, rafforzando la cultura dell’accoglienza a scuola.
I corsi
Su questi argomenti il corso Minori in difficoltà familiari a scuola a cura di Marisa Pavone, in programma dal 23 settembre, in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino e ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie).
