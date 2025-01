Alunno 13enne porta a scuola una pistola a salve, la mostra ai compagni ed esplode un colpo a terra: paura in una classe

Attimi di paura in una scuola di Roma, un istituto comprensivo. Un ragazzo di tredici anni ha portato in classe una pistola a salve e ha sparato addirittura un colpo a terra dopo averla mostrata ai suoi compagni a ricreazione. Lo riporta La Repubblica.

L’arma sarebbe stata acquistata su Internet

Quando il ragazzino si è accorto che erano stati chiamati i Carabinieri, ha lanciato la pistola dalla finestra nel cortile interno. I militari, giunti sul posto, hanno recuperato l’arma e identificato il 13enne, che è stato riaffidato ai genitori. La procura dei minori è stata informata dell’accaduto.

Resta da chiarire come il ragazzo sia entrato in possesso dell’arma. Secondo Il Mattino, la pistola sarebbe stata acquistata su Internet. Diverse le segnalazioni dei residenti che hanno sentito un colpo d’arma da fuoco provenire dal plesso scolastico, come riporta RomaToday.