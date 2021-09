Anagrafe Nazionale Studenti, al via l’aggiornamento dei dati

Anche quest’anno, in avvio di anno scolastico, il MI rende disponibili le funzioni per l’aggiornamento dell’Anagrafe Nazionale Studenti per le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, compresi i percorsi di primo e secondo livello.

Prima di effettuare le operazioni di aggiornamento è necessario effettuare il

consolidamento dei dati dell’anno scolastico 2020/2021 tramite il cruscotto riepilogativo “Cruscotto di consolidamento” dove vengono prospettate le frequenze e gli esiti presenti sul SIDI. Solo dopo aver effettuato tale consolidamento, tramite la funzione “Consolidamento frequenze

a.s.”, si potrà procedere alla trasmissione dei dati dei frequentanti per l’anno scolastico in corso.

Le funzioni saranno disponibili sul SIDI in “Alunni”-“Gestione alunni”-“Avvio anno scolastico” dal 18 settembre al 15 ottobre 2021.

Tutte le istruzioni sono contenute nella nota 2813 del 17 settembre 2021.