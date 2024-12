Anna Pepe “manda a quel paese” una sua docente durante un’intervista: “Guarda dove sono adesso, prof”

Sono molti i vip che spesso si abbandonano a ricordi della scuola e dei loro docenti. C’è chi ricorda il periodo passato tra i banchi con nostalgia, mentre c’è chi ricorda solo aspetti negativi. A raccontare un piccolo aneddoto dal sapore amaro è stata la rapper, idolo della Gen Z, Anna Pepe, 21 anni.

Anna Pepe contro una sua prof, ecco perché

La giovane, che ha dominato le classifiche del 2024, intervistata da Radio KissKiss, ha raccontato di aver vissuto un momento in cui una docente, a scuola, le ha fatto credere, a detta sua, di essere stata brava poco prima di bocciarla.

La cantante non si è trattenuta: ha lanciato un bel “vaff****o” a favore di telecamera rivolto ad una prof, di italiano, dicendo il suo nome per poi concludere: “Guarda dove sono adesso, prof. Bye Bye”.

Luisa Ranieri: “La mia prof mi ha aperto la testa”

Al contrario, ci sono persone che anche a distanza di anni ricordano con tanto affetto i loro insegnanti. Questo è il caso dell’attrice Luisa Ranieri.

“La mia professoressa di italiano, Marosella Di Francia, mi ha aperto la testa. Non sapevo dove mettere queste cose, mi arrivavano delle informazioni e non sapevo dove collocarle perché ero ancora acerba. Non sapevo che volevo fare l’attrice, mi ero messo in testa di fare la magistrata”, ha spiegato qualche giorno fa.

“Studiando mi sono resa conto che non mi apparteneva. Alla fine, mi sono ritrovata a cercare la mia strada e piano piano, eccomi qua”, ha concluso.