Anniversario De Gasperi, Mattarella: “Impareggiabile statista, difese italianità”. Anche Valditara lo ricorda

Oggi ricorre il 70° anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi, una delle figure più influenti e rispettate nella storia della Repubblica Italiana. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha voluto ricordare l’importanza di questo statista, sottolineando il suo contributo decisivo alla ricostruzione del Paese e alla difesa dei valori di libertà e democrazia.

“70 anni fa moriva Alcide De Gasperi, un grande italiano che ha contribuito in modo decisivo alla ricostruzione del Paese e a difendere la libertà e la democrazia, radicando saldamente l’Italia nel campo occidentale”, ha dichiarato Valditara in un suo post su X. Parole che sintetizzano l’eredità lasciata da De Gasperi, un uomo che con la sua visione politica e il suo impegno ha saputo guidare l’Italia attraverso uno dei periodi più difficili della sua storia.

Il ricordo di Mattarella: “Uno dei Padri fondatori della Repubblica”

“Settant’anni dalla sua morte, la Repubblica rende omaggio ad Alcide De Gasperi, uno dei suoi Padri fondatori, onorandone lo straordinario contributo alla causa della libertà, alla costruzione della democrazia e di un ordine internazionale pacifico e più giusto”.

Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del settantesimo anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi.

“Pagò con la carcerazione – ricorda il capo dello Stato – la sua opposizione nei confronti dell’affermazione del regime fascista, e non rinunciò mai a perseguire quegli ideali volti a pervenire a un ordinamento statale basato sul rispetto delle libertà fondamentali che lo portarono in seguito ad essere riconosciuto come ricostruttore della Patria. Le sue abilità di statista si rivelarono impareggiabili all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, dove in seno a complessi negoziati internazionali, seppe raggiungere equilibri che affermarono nuovamente la dignità dell’Italia gravemente compromessa dalla dittatura, con l’attenuazione delle conseguenze di trattati imposti a una Nazione i cui destini il fascismo aveva voluto unire a quelli del Terzo Reich nazista. Si deve alla sua lungimiranza anche l’adesione dell’Italia all’Alleanza Atlantica, strumento di consolidamento delle democrazie, così come, nello stesso tempo, l’avvio del processo di integrazione europea – suo costante obiettivo – in cui la Repubblica Italiana svolse un ruolo di primo piano, tramandando alle generazioni percorsi di pace”.

“L’Italia e il suo popolo – conclude Mattarella – esprimono riconoscenza ad Alcide De Gasperi che ne ha segnato così profondamente il progresso”.