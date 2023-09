Anziana 90enne dopo la maturità diventa maestra per un giorno: “La scuola, dopo la famiglia, è la cosa più importante”

Qualche mese fa, nel periodo della maturità, abbiamo riportato la storia di Imelda Starnini, l’anziana signora di ben 90 anni che ha sostenuto gli esami di Stato e si è finalmente diplomata. La storia è saltata all’occhio anche del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

“La signora Imelda Starnini, 90 anni, ha coronato il sogno di conseguire il diploma di Stato. Il suo esempio è un prezioso stimolo per i giovani, affinché possano coltivare l’amore per il sapere che non ha età, ed ha sempre tempi giusti. Complimenti!”, aveva scritto.

“Sogno che si avvera”

La signora, oggi, 13 settembre, ha coronato un altro dei sogni che si porta dietro da tutta la vita. La donna è salita in cattedra, facendo la maestra per un giorno, in una scuola primaria di una piccola frazione di Città di Castello, in Umbria, invitata dal sindaco. Un giorno reso doppiamente speciale dalla riqualificazione dell’edificio. A riportarlo sono vari giornali locali come Viverecittàdicastello e Il Messaggero.

“Un’emozione fortissima, forse ancora maggiore di quella che ho provato due mesi fa quando ho sostenuto l’esame di maturità fino al diploma. Essere qui in classe con tutti questi bellissimi bambini e bambine con i loro insegnanti, il direttore didattico, il personale della scuola, il sindaco e l’assessore è un altro sogno che si avvera, momenti unici che per tutta la mia esistenza ho immaginato di poter vivere: oggi ci sono riuscita. Mi raccomando studiate, leggete e seguite sempre con attenzione le lezioni, le vostre maestre, la scuola dopo la famiglia è la cosa più importante della vita, da qui uscirete, donne e uomini più forti, capaci di affrontare il futuro. W la scuola, buon anno scolastico a tutti voi e alle vostre famiglie”, questo il messaggio di nonna Imelda ai bambini che l’hanno accolta con grande entusiasmo.

Non si finisce mai di imparare

Non è la prima volta che un 90enne affronta gli Esami di Stato. Nel giugno dello scorso anno, la signora Annunziata Murgia, ha sostenuto a 90 anni l’esame di licenza media al Cpia 1, centro provinciale istruzione degli adulti di Dolianova, nel sud Sardegna.

Il cronista dell’Ansa, presente all’esame, la definì “elegantissima” con “sorriso felice: si è presentata di mascherina e di deambulatore davanti alla commissione per presentare la sua tesina di licenza media”.

Dietro a lei c’erano figli e nipoti, ma anche i carabinieri dell’Anc, l’associazione nazionale dell’Arma, che hanno voluto rendere omaggio alla loro iscritta più anziana, perché vedova di un militare. Gli studi Annunziata li aveva interrotti per colpa del conflitto, la Seconda Guerra Mondiale”. Poi, si dedicò alla famiglia e al lavoro di sarta.