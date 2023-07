Arretrati docenti luglio 2023, ecco in cosa consisteranno

Secondo quanto annunciato da NoiPA, sono in arrivo per il personale scolastico il pagamento dell’emolumento accessorio una tantum, previsto dall’articolo 1, comma 330 della legge 197 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio 2023). A questi si aggiungono anche gli arretrati corrispondenti al periodo gennaio – giugno e da luglio l’una tantum verrà applicata mensilmente, per tredici mensilità.

A tal proposito, abbiamo parlato con Francesco Sciandrone, responsabile nazionale Pensioni e Previdenza della Uil Scuola Rua per fare chiarezza sulla vicenda.

Sciandrone ha affermato: “Spero in un provvedimento d’urgenza perché il ministero dell’Economia e delle Finanze adotta provvedimenti solo se vi sono comunicazioni ufficiali due mesi prima, ma a me non risulta che vi siano state: ecco perché attualmente io non sarei così trionfante”.

Al video l’intervista integrale.

Di seguito le tabelle con tutte le cifre elaborate da Uil Scuola Catania.