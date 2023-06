Assegnazioni provvisorie 2023, cosa fare per non sbagliare domanda: rispondiamo ai vostri quesiti – DIRETTA ore 16,30

Assegnazioni provvisorie 2023, cosa fare per non sbagliare domanda: rispondiamo ai vostri...

Il Ministero ha reso note le scadenze fissate per la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione da parte del personale docente (compresi IRC), educativo e ATA per l’a.s. 2023/24.

15 giugno – 5 luglio : docenti, personale educativo, IRC

: docenti, personale educativo, IRC 21 giugno – 7 luglio: personale ATA

Le domande dovranno essere presentate dal personale docente in modalità on line utilizzando le funzioni del sistema POLIS.

Domande in formato cartaceo per i docenti assunti da GPS e ai sensi del comma 9 bis (non essendo ancora inseriti come docenti di ruolo sul data base del sistema POLIS), i docenti di religione cattolica, il personale educativo e il personale ATA.

Il modello per la domanda in formato cartaceo sarà reso disponibile nella sezione mobilità del sito del Ministero.

Requisiti per chiedere l’assegnazione provvisoria

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia e per uno dei seguenti motivi: ricongiungimento ai figli o ai minori affidatari con provvedimento giudiziario; ricongiungimento oltre che al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, anche ai parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica; ricongiungimento al genitore.

Chi può presentare la domanda

Possono presentare la domanda per partecipare alle procedure di mobilità “annuale” il personale ATA con contratto a tempo indeterminato in servizio nei diversi profili oltre:

Ai DSGA (Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi) immessi in ruolo a conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018;

(Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi) immessi in ruolo a conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018; Al personale ATA a tempo pieno reclutato in esito alle procedure selettive di cui all’articolo 58, comma 5 ss., del decreto-legge n. 69 del 2013;

in esito alle di cui all’articolo 58, comma 5 ss., del del 2013; Al personale assunto a seguito delle procedure di cui all’articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Cosa fare per non sbagliare domanda? Di questo e di tanti altri aspetti utili si parlerà nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, 16 giugno 2023, alle ore 16:30. Ospiti Maria Grazia Frilli del centro nazionale Flc Cgil e Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica.

La diretta sarà visibile, come sempre, sui canali social Facebook e YouTube della Tecnica della Scuola.

