GPS 2024-2026, tutto pronto per la presentazione delle domande. La scelta delle 20 scuole vale per l’intero biennio (24/26) – DIRETTA ore 16,15

Tutto pronto per partire con la procedura di presentazione delle domande di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle GPS per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 degli aspiranti docenti. Si tratta di graduatorie provinciali e di Istituto per le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche e per le supplenze brevi da graduatoria di Istituto. Di tutto questo parleremo nella diretta del giorno 13 marzo 2024, alle ore 16,15, sui canali social (Facebook e Youtube) de La Tecnica della Scuola. Conduce la diretta, Daniele Di Frangia, ospiti saranno l’avv. Dino Caudullo esperto di diritto scolastico e il prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica.

In attesa dell’Ordinanza di aggiornamento delle GPS

Per quanto è dato sapere, siamo vicini alla pubblicazione dell’OM sull’aggiornamento delle GPS per il biennio 2024-2026. Entro i prossimi giorni verrà resa pubblica l’Ordinanza Ministeriale suddetta con la data di inizio e scadenza di presentazione dell’Istanza. Entro il mese di marzo si dovrebbe partire e comunque entro la metà di aprile dovrebbe essere fissata la scadenza di presentazione delle domande di aggiornamento delle GPS.

Scelta delle 20 scuole

Per quanto riguarda le GPS in fase di aggiornamento delle graduatorie si potrà anche compilare la sezione scelta delle scuole per la graduatoria di Istituto di II e III fascia. Si tratta di una scelta per svolgere le supplenze brevi e, in caso di esaurimento o incapienza delle GaE e delle GPS, per svolgere in tali scuole supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.