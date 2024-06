Assegnazioni provvisorie 2024: NON ANCORA SOTTOSCRITTA L’INTESA

“Mobilità annuale, firmata l’Intesa. Si applicano le deroghe previste dal CCNL anche per altra provincia agli assunti da GPS con contratto tempo determinato finalizzato al ruolo”.

E’ questo il tweet su X firmato dalla Cisl Scuola nelle ultime ore riferito alle assegnazioni provvisorie. Firma che “è in via di sottoscrizione” in queste ore.

Secondo fonti della Tecnica della Scuola, la trattativa è praticamente conclusa, con buona parte delle richieste dei sindacati che sono state accolte dal Ministero. Quest’ultimo ha inviato il testo alle sigle sindacali nella serata di ieri. Da qui una riunione che avrebbe portato al buon esito della trattativa. Nel giro di poche ore dunque (già nella mattinata) si dovrebbe arrivare alla sottoscrizione definitiva.

Il testo non è stato ancora diffuso, né al momento ci sono ancora dichiarazioni di altre sigle. Diversi negli ultimi giorni gli incontri al ministero dell’Istruzione e del Merito che avevano portato ad un’interlocuzione con diverse richieste dei sindacati ma nessun esito (ancora) positivo.

Il tweet della Cisl Scuola

Flc Cgil: le richieste al Ministero

Ecco cosa aveva dichiarato la Flc Cgil dopo l’incontro del 25 giugno:

Nonostante le posizioni inizialmente distanti, il Ministero sarebbe intenzionato ad accogliere le nostre proposte di modifica all’intesa per quanto riguarda:

l’estensione della partecipazione a tutti i docenti neo assunti a.s. 2023/2024 a tempo indeterminato e determinato del regime derogatorio ex art.34 comma 8 del CCNL 2019/22 (maternità, paternità, cargivers);

la possibilità di presentare la domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria anche per i docenti a TD soprannumerari che hanno perso il posto sul quale avevano diritto di conferma in ruolo;

partecipazione alle operazioni di assegnazione provvisoria per il personale ATA ex LSU assunto a tempo parziale su quote corrispondenti al proprio orario di servizio.

A breve il ministero dovrebbe rivedere il testo acquisendo le nostre richieste e integrazioni, e vigileremo sulla corretta formulazione affinché la versione dell’Intesa da sottoporre alla firma sia effettivamente estensiva rispetto l’allargamento della platea dei partecipanti, come abbiamo rivendicato con determinazione al tavolo.

Ferma, infine, la nostra richiesta di eliminare ogni possibile rimando al conferimento d’ufficio per l’incarico ad interim ai DSGA sui posti eventualmente non coperti da candidature volontarie. Qualora così non fosse la FLC CGIL non sottoscriverebbe l’ipotesi di intesa in coerenza con le posizioni già espresse sulla questione.