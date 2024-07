Assegnazioni provvisorie 2024, la presentazione delle domande probabilmente dal 10 al 24 luglio. Non tutti la presenteranno OnLine.

Le date di inizio e scadenza della presentazione della domanda delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2024-2025, stanno diventando il tormentone estivo del 2024. L’ipotesi di intesa per l’ultrattività del CCNI mobilità annuale 2019-2022, arrivata a fine giugno e l’attesa dell’ok da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, hanno determinato un forte ritardo rispetto il normale periodo di presentazione delle domande di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria 2024-2025.

Si arriverà alla penultima settimana di luglio per la scadenza delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Da alcune fonti sindacali e ministeriali, la domanda potrebbe essere presentata dal 10 o 11 luglio fino al 24 luglio per un totale di 14/15 giorni di apertura dei tempi. Per cui i tempi di pubblicazione delle graduatorie provvisorie sono collocati nella prima settimana di agosto, le graduatorie definitive, calcolati i tempi dei reclami e delle loro valutazioni, potranno essere pubbliche dopo Ferragosto. Le nomine delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie rischiano di arrivare negli ultimi giorni di agosto.

Procedura online e compilazione cartacea

Non tutti i docenti potranno presentare le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria in modalità telematica, attraverso Istanze OnLine. Qualcuno sarà obbligato a presentare l’istanza in modalità cartacea, come per esempio i docenti che fino al 31 agosto si trovano giuridicamente di ruolo con contratto a tempo determinato. Anche i docente di Irc presenteranno la domanda in modalità cartacea.

Quindi i docenti che potranno fare domanda perché senza vincolo, avendo un contratto a tempo indeterminato presenteranno la domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria attraverso il sistema POLIS allegando la documentazione tramite il servizio della gestione degli allegati.

I docenti di ruolo a tempo determinato il personale educativo, gli Insegnanti di Religione Cattolica e il personale ATA presenta la domanda in modalità cartacea utilizzando il modello di domanda pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’apposita sezione dedicata alla mobilità annuale.

Per inviare la domanda compilata in modalità cartacea, bisogna convertire la domanda e i relativi allegati in un file pdf e inviarla, per come verrà indicato dai vari Ambiti Territoriali provinciali attraverso posta elettronica certificata.