Assegnazioni provvisorie docenti, come funziona con l’anno di prova? Risponde l’esperto

L’assegnazione provvisoria si può chiedere dopo superamento anno di prova? Sono un neoimmesso. A rispondere a questa domanda di un ascoltatore, durante la diretta della Tecnica risponde live di venerdì 6 giugno, l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara:

“Non è l’anno di prova che dà il via libera alla assegnazione provvisoria dunque può essere chiesta anche prima del superamento dell’anno di prova. L’importante che ci si trovi con l’assoluta certezza a tempo indeterminato, che non essendo immesso abbia una deroga a poter presentare l’assegnazione provvisoria, per esempio interprovinciale.

L’anno di prova serve solo a una cosa. L’aver superato l’anno di prova consentirebbe di poter produrre la domanda anche per altre classi di concorso per cui si possiede l’abilitazione in subordine a quella di titolarità. Ecco chi non ha superato l’anno di prova, non può chiedere le classi di concorso in subordine per cui è abilitato, si deve limitare a fare la domanda di assegnazione nella classe di concorso di cui è titolare, ha questa limitazione”.