Assegnazioni provvisorie docenti, rinnovo contratto entro fine giugno e domande entro la metà di luglio – DIRETTA ore 16,00

Sono in tanti a chiedere su quali posti si potranno avere le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 2025/2026. È utile sapere, a tal proposito, che si calcolano almeno 100mila posti in deroga sul sostegno e che questi posti saranno destinati tutti per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per migliaia di specializzati, ma resteranno anche alcuni posti per le supplenze di chi non ha ancora conseguito la specializzazione.

La diretta della Tecnica risponde live

Il 4 giugno c’è stato un incontro al MIM tra amministrazione e sindacati su rinnovo contratto mobilità annuale, qual è lo stato dell’arte? Quante preferenze si possono esprimere nella domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria?

É possibile partecipare sia alla procedura di utilizzazione e di assegnazione provvisoria anche su province diverse? Quali sono le precedenze nella mobilità annuale?

Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta di oggi, venerdì 6 giugno, alle ore 16,00, della Tecnica risponde live. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile, sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

