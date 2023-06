Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, il personale ATA presenta la domanda dal 21 giugno al 7 luglio in modalità cartacea

Dal 21 giugno anche il personale ATA potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’a.s. 2023/24. Ci sarà tempo fino al 7 luglio.

Ricordiamo invece che per i docenti, il personale educativo e gli insegnanti di religione cattolica le scadenze sono dal 15 giugno al 5 luglio 2023.

Il personale ATA, contrariamente al personale docente a tempo indeterminato, dovrà presentare domanda utilizzando il modello cartaceo e non le istanze POLIS.

Le domande dovranno dunque essere presentate avvalendosi del modello di domanda disponibile nella sezione Mobilità del sito del MIM e dovranno essere inviate, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.

Sono ammessi a partecipare alle procedure di mobilità annuale anche i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi immessi in ruolo a conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018.

È anche ammesso a partecipare il personale ATA a tempo pieno reclutato in esito alle procedure selettive di cui all’articolo 58, comma 5 ss., del decreto-legge n. 69 del 2013, nonché in esito alle procedure di cui all’articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, per effetto delle modifiche ed integrazioni introdotte dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2022/2025, sottoscritto in via definitiva in data 18 maggio 2022, avrebbe potuto partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d’ufficio.

Tale personale, ai fini delle utilizzazioni, è graduato sulla base del punteggio conseguito in base alla tabella A dell’allegato E del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto in data 18 maggio 2022 [note (g) e (h)].

IL MODELLO