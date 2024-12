Assicurazione INAIL, agli studenti spettano le prestazioni sanitarie anche dopo la guarigione clinica

La tutela assicurativa degli studenti comprende cure sanitarie e riabilitative non limitate al periodo di inabilità temporanea, con l’obiettivo di recuperare l’integrità psico-fisica e la capacità “lavorativa”. Tale regime si applica a tutti gli studenti assicurati, inclusi quelli impegnati in PCTO o in percorsi apprendistato.

A chiarirlo è l’INAIL con Istruzione operativa del 20 novembre 2024.

Base normativa della tutela assicurativa

La tutela assicurativa per gli studenti è regolata dall’articolo 4, comma 1, n. 5 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e dall’articolo 1, comma 3, n. 28. Si applica agli studenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, inclusi quelli privati, che partecipano a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche.

Le recenti modifiche normative, come l’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e l’articolo 9 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, hanno esteso l’ambito operativo della tutela per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, ma senza modificare il regime delle prestazioni.

Prestazioni sanitarie riconosciute

Le prestazioni sanitarie erogabili agli studenti infortunati sono disciplinate dal DPR 30 giugno 1965, n. 1124. In particolare:

Cure mediche e chirurgiche : l’articolo 86 stabilisce che l’INAIL deve fornire le cure necessarie per tutta la durata dell’inabilità temporanea e, ove necessario, anche dopo la guarigione clinica per il recupero della capacità lavorativa o dell’integrità psico-fisica.

: l’articolo 86 stabilisce che l’INAIL deve fornire le cure necessarie per tutta la durata dell’inabilità temporanea e, ove necessario, anche dopo la guarigione clinica per il recupero della capacità lavorativa o dell’integrità psico-fisica. Modalità di erogazione: ai sensi dell’articolo 11, comma 5-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l’INAIL può avvalersi di servizi pubblici e privati, d’intesa con le Regioni, utilizzando risorse finanziarie già disponibili, senza aumentare gli oneri per le imprese.

Estensione delle prestazioni agli studenti

Gli studenti, al pari dei lavoratori coperti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, possono beneficiare delle prestazioni sanitarie anche oltre il periodo di inabilità temporanea, se giudicate necessarie dal medico dell’INAIL per il recupero.

Questo vale indipendentemente dall’interruzione dell’attività scolastica. Gli studenti possono, ad esempio, riprendere le lezioni prima della guarigione clinica in caso di fratture o traumi che non impediscono la frequenza scolastica o il sostenimento di esami.

Applicazione a diversi percorsi formativi

La tutela assicurativa non riguarda solo gli studenti delle scuole tradizionali ma si estende a:

Studenti impegnati in Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) , ex alternanza scuola-lavoro.

, ex alternanza scuola-lavoro. Apprendisti per il conseguimento della qualifica, diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore.

Partecipanti a percorsi di alta formazione e ricerca, come previsto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

