Assicurazione per studenti e personale, indicazioni INAIL sull’estensione delle tutele per l’a.s. 2023/24 [PDF]

Assicurazione per studenti e personale, indicazioni INAIL sull’estensione delle tutele per l’a.s....

Il Ministero ha trasmesso alle scuole la circolare INAIL n. 45 del 26 ottobre 2023, avente ad oggetto “Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.”

Si tratta di una circolare attesa dalle istituzioni scolastiche, che in quest periodo hanno dovuto rispondere alle richieste delle famiglie circa la portata delle nuove misure, introdotte dalla suddetta norma.

In particolare, l’articolo 18 ha disposto, per il solo anno scolastico e accademico 2023-2024, l’estensione della tutela assicurativa Inail allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento per gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).

L’estensione della tutela Inail riguarda pertanto il personale docente e gli studenti di tutte le scuole e gli istituti di istruzione, statali e non statali1, ricomprendendo in quest’ultima categoria sia le scuole paritarie sia quelle non paritarie.

