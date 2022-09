Assunzioni al ministero dell’Istruzione, la graduatoria in GU

La carenza di personale non è solo della scuola ma di tutta l’Amministrazione che fa capo al ministero dell’Istruzione. Ecco perché con decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 6. è stato pubblicato il bando per l’assunzione di 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area funzionale III, posizione economica F1, nei vari profili professionali dei ruoli del personale del Ministero dell’istruzione.

Adesso sulla piattaforma digitale del Ministero dell’Istruzione è stato reso noto (e pubblicato in Gazzetta Ufficiale) il decreto dipartimentale n. 105 del 26 settembre 2022, con cui viene approvata la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei alle prove concorsuali del concorso pubblico, per esami.

Il bando – lo ricordiamo – è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 59 del 27 luglio 2021 e successivo decreto dipartimentale del 6 aprile 2022, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 31 del 19 aprile 2022, di modifica e di riapertura dei termini.

I termini per impugnare la graduatoria, entro sessanta giorni, in sede giurisdizionale, al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente, o, per i soli vizi di legittimità, entro centoventi giorni, in sede straordinaria, con ricorso al Presidente della Repubblica, decorrono dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso.