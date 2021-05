Assunzioni, concorsi e vincolo quinquennale nel decreto 73 all’esame della Camera

Inizia alla Camera l’esame del decreto legge 73 (il cosiddetto “Decreto Sostegni bis”) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio scorso.

Fra le questioni da risolvere c’è il nodo del vincolo quinquennale, portato a tre anni ma che i sindacati vorrebbero cancellare del tutto.

Molte le proteste per la norma che parla di attività di recupero agli inizi di settembre; per i sindacati è una invasione di campo in materia contrattuale.

Sui social le critiche riguardano anche il fatto che secondo il MEF si tratterebbe di attività ordinarie che non possono essere retribuite.

Molti i problemi da risolvere sull’articolo 59 riguardante assunzioni e concorsi ordinari dalla impossibilità di ripetere il concorso nel caso in cui non si superino le prove.



Di tutto questo e altro ancora (estensione del piano di assunzioni dei precari alla seconda fascia delle GPS, manifestazione nazionale dei sindacati per il 9 giugno, avvio del concorso delle discipline STEM ) si parla nel nostro video di oggi.