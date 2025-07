Assunzioni in ruolo, obbligo di accettare la sede entro 5 giorni dall’assegnazione – AVVISO

Assunzioni in ruolo, obbligo di accettare la sede entro 5 giorni dall’assegnazione...

Con l’Avviso n. 154209 del 7 luglio 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per mezzo della Direzione Generale per il personale scolastico, ha richiamato l’attenzione del personale docente sulle nuove e stringenti disposizioni in merito alle procedure di assunzione a tempo indeterminato e determinato.

La comunicazione, siglata dalla Direttrice Generale Maria Assunta Palermo, è volta a garantire la corretta applicazione dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, norma introdotta per l’attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.

Obbligo di accettazione della sede

Al centro della normativa vi è l’obbligo di accettazione espressa della sede scolastica assegnata per tutti i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto. Tale obbligo si estende altresì a coloro che ricevono nomina a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Scadenze da rispettare e modalità di accettazione

I termini e le modalità per tale adempimento sono tassativi:

L’accettazione deve essere formalizzata entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica.

dalla data di assegnazione della sede scolastica. Per le assegnazioni che avvengono a decorrere dal 28 agosto, il termine ultimo è fissato al 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento.

L’espressione di volontà deve avvenire esclusivamente attraverso una specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo. Il link per accedere a tale funzione sarà contenuto nella lettera di notifica dell’assegnazione e reso pubblico dagli Uffici territorialmente competenti.

Qualsiasi altra modalità di comunicazione dell’accettazione non sarà presa in considerazione.

Conseguenze della mancata accettazione

La mancata accettazione della sede scolastica nei termini e con le procedure stabilite configurerà d’ufficio una rinuncia alla nomina. Tale inadempienza determinerà la decadenza dall’incarico conferito e, di conseguenza, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina era stata conferita.

Il MIM precisa, infine, che l’accettazione dell’assegnazione della sede scolastica comporta l’impossibilità per il docente di partecipare a procedure per il conferimento di incarichi a tempo determinato e di ottenere qualsivoglia tipo di incarico di supplenza per l’anno scolastico di riferimento.

L’AVVISO