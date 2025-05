Ata 24 mesi, servizio valido ai fini dell’accesso, cosa devo inserire nella domanda?

Le domande per l’aggiornamento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali di prima fascia Ata, le cosiddette graduatorie 24 mesi, potranno essere presentate dalle ore 14.00 del 28 aprile 2025 fino alle ore 14.00 del 19 maggio 2025.

Delle graduatorie 24 mesi Ata e di tanto altro ci siamo occupati nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 2 maggio 2025. Ospiti i nostri esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Durante la compilazione della domanda per l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, quando dichiaro il servizio, compare una sezione in cui devo specificare con “sì” o “no” se il servizio è valido ai fini dell’accesso (i 24 mesi). Cosa devo rispondere?

A questa domanda il nostro esperto ha risposto: “Se state effettuando un aggiornamento e non un nuovo inserimento, i 24 mesi necessari per l’accesso alla graduatoria sono già stati dichiarati in precedenza. La norma e l’ordinanza prevedono che il sistema informatico abbia già acquisito questi riferimenti passati. Dovreste verificare simulando l’inoltro e controllando il file generato dal sistema. Se il sistema non ha caricato i servizi passati nella fase di aggiornamento, dovrete ricaricarli tutti. In questo caso, per i primi 24 mesi che vi danno l’accesso, dovrete rispondere “sì” (indicando che sono servizio valido per l’accesso). Per i servizi che vanno oltre i 24 mesi, la tipologia non è più di accesso ma di “servizio aggiuntivo” valido per il punteggio. Se, invece, i 24 mesi erano già stati caricati l’anno scorso e il sistema li riporta, dovreste poter rispondere solo “no” e inserire solamente il servizio aggiuntivo, come ad esempio quello dell’anno scolastico in corso. Si sottolinea che, purtroppo, i sistemi informatizzati possono commettere degli errori”.

Le risposte della diretta

(34:30) Effettuando l’aggiornamento non l’inserimento quando dichiaro il servizio c’è una sezione dove devo specificare con si/no se il servizio é valido ai fini dell’accesso cosa devo rispondere?

(37:15) L’attestato ai sensi dell’articolo 14 della legge 845/78 va inserito nel modello B1 o nella sezione dei titoli culturali?

(37:35) Se si deve fare aggiornamento , si può ricompilare tutte le parti? Perché aprendo il modello b2 risulta tutto non compilato ad eccezione dei dati generali

(38:30) L’ente Accredia va bene come ente da inserire insiene a Dig comp 2.0? Per AA e la scadenza per la CIAD è dal 2024 al 2028? Data quando ho conseguito il titolo 12/24

(42:10) Avrei bisogno di un’informazione.. il servizio civile nazionale (svolto ora del 2017) vale come titolo di riserva quest’anno per la domanda Ata 24 mesi e va inserito? Grazie molte

(44:28) Mi confermate, come da nota della regione Lazio, per chi non riesce ad inserire la CIAD, in quanto prima inserita ma non valida, può rivolgersi alla scuola Capofila per l’inserimento?