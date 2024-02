Ata III fascia, riformulazione emendamento, Bucalo (FdI): “Termine di un anno per acquisire certificazione informatica anche ai primi inserimenti”

Ata III fascia, riformulazione emendamento, Bucalo (FdI): “Termine di un anno per...

“Accogliamo con grande soddisfazione la riformulazione da parte del MIM dell’emendamento al milleproroghe a firma del deputato Cannata, relativo all’aggiornamento ATA terza Fascia.

La riformulazione da parte del Mim prevede che ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliare successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il termine di un anno previsto dall’articolo 59 comma 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021, ai fini dell’acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.

Ringrazio il Ministero per aver compreso la delicatezza della situazione e per aver trovato una soluzione in tempi rapidi.” Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della commissione cultura del Senato e vice responsabile del Dipartimento Scuola del Partito.