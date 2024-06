Ata terza fascia 2024, dubbi sulla compilazione della domanda? Rispondiamo ad alcuni quesiti

Il prof. Lucio Ficara ha risposto ad alcune domande sulle graduatorie terza fascia Ata.

1) Buongiorno, ho da poco fatto domanda della 24 mesi ATA ( Profilo collaboratore scolastico) nella provincia X dove ero iscritta anche in terza fascia ATA. Adesso vorrei fare domanda per la terza fascia ATA nella provincia Y. Come devo procedere?

Si, puoi fare domanda per la provincia Y e quindi lasciare la provincia X, ma verrai depennata dalla nascitura graduatoria dei 24 mesi per il profilo di collaboratore scolastico della provincia X che avevi da poco richiesto con la domanda che scade proprio il 30 maggio 2024. Per fare questo all’atto dell’inserimento del titolo di accesso dei vari profili dovrai indicare una modalità di accesso diversa da quella A. Nel tuo specifico caso sarà la modalità D dove dichiari di essere consapevole del tuo depennamento dalla graduatoria 24 mesi della provincia X per fare trasferimento in quella Y.

2) Ho conseguito da poco tempo due titoli informatici che sono EIPASS 7 moduli e l’ECDL ADVANCE. Posso dichiarare il primo come certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale per tutti i profili per cui ho titolo nella terza fascia Ata e il secondo come ulteriore titolo informatico?

L’EIPASS 7 Moduli è un titolo che rientra nella certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e deve essere dichiarato per tutti i profili per cui si richiede l’accesso, fatta eccezione per il profilo di collaboratore scolastico, mentre l’ECDL ADVANCE è titolo da inserire tra le certificazioni informatiche per ogni singolo profilo

3) Sono già inserito nelle graduatorie di terza fascia Ata del triennio 2021-2024, non devo inserire nuovi titoli e nuovi profili, non ho intenzione di cambiare provincia. Posso evitare di compilare l’istanza per il triennio 2024-2027?

No, devi comunque presentare l’istanza utilizzando l’opzione conferma per ogni profilo dove eri già presente. Devi anche compilare la sezione preferenze e anche quella di altre dichiarazioni. Se non fai questo sarai esclusa dalle graduatorie di circolo e Istituto 2024-2027.

Certificazione di alfabetizzazione digitale, EIPASS Standard è quella riconosciuta da Accredia

La certificazione informatica EIPASS registrata ad Accredia è la EIPASS Standard. Tale registrazione è basata sulla procedura di svolgimento degli esami e su audit periodici con Accredia, che confermano il rispetto e il mantenimento nel tempo dei requisiti procedurali e formali previsti dalle norme.

Certificazione di alfabetizzazione digitale, cosa deve fare chi ha già conseguito la 7 Moduli User?

Per tutti coloro che superano il corso Eipass 7 Moduli User basterà fare un esame integrativo con il nostro supervisore per ottenere la certificazione Eipass Standard. Questo vale sia per chi ha conseguito la 7 Moduli User nel passato, e sia per chi la conseguirà in futuro.

