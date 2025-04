CIAD e personale ATA: con DigComp 2.2 di AICA ottieni il certificato per lavorare a scuola

Le competenze digitali rappresentano un requisito imprescindibile per il futuro, non solo per gli studenti, ma anche per chi già lavora o aspira a lavorare nelle scuole come personale ATA. La certificazione DigComp 2.2 per utente qualificato di computer, rilasciata da AICA, attesta le competenze digitali essenziali richieste oggi e consente l’accesso alle graduatorie nazionali di terza fascia.

Nell’attuale contesto lavorativo, le competenze digitali e informatiche sono una necessità anche per chi lavora tra i banchi di scuola. Il personale scolastico si trova a operare in un ambiente sempre più digitalizzato nelle scuole italiane, che si tratti di insegnanti o altre figure professionali.

In particolare per il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario), la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD) è essenziale per rimanere al passo con le nuove richieste del settore, anche perché ottenere un attestato che certifichi le proprie competenze informatiche è un requisito di accesso alle graduatorie nazionali ATA.

Ecco perché la certificazione DigComp 2.2 per utente qualificato di computer, rilasciata da AICA, non è solo un’opportunità di aggiornamento professionale o di attestazione di quanto conosciuto, ma un vero e proprio investimento per la propria carriera.

Il personale ATA dovrà ottenere il CIAD entro il 30 aprile 2025, pena l’esclusione dalla graduatoria di terza fascia fino al 2027: ecco tutti i vantaggi di scegliere la certificazione DigComp 2.2 di AICA.

Indice:

Il ruolo cruciale delle competenze digitali nella scuola

La certificazione DigComp 2.2 di AICA: uno strumento di crescita professionale

I percorsi per ottenere la certificazione DigComp 2.2

Test di conformità

Esame DigComp 2.2

Perché scegliere AICA per la certificazione DigComp 2.2?

Il ruolo cruciale delle competenze digitali nella scuola

La transizione digitale ha avuto un forte impatto su tutte quelle attività che fanno capo al personale ATA: dalla gestione amministrativa e tecnica, agli aspetti meramente organizzativi delle singole scuole.

Un esempio rilevante è la gestione della documentazione elettronica: strumenti come il protocollo informatico, l’archiviazione digitale e la firma elettronica sono ormai di uso comune in tutti gli istituti scolastici.

Anche la comunicazione con il Ministero dell’Istruzione e altre istituzioni passa per le piattaforme come il Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) e NoiPA, che richiedono una conoscenza approfondita degli strumenti digitali.

Un ulteriore aspetto di grande importanza è la sicurezza informatica e la protezione dei dati personali. Anche le attività quotidiane traggono beneficio dall’uso di strumenti digitali avanzati, come le piattaforme cloud di Google Workspace e Microsoft, che consentono di migliorare l’efficienza e la produttività del lavoro scolastico.

La certificazione DigComp 2.2 di AICA: uno strumento di crescita professionale

La certificazione DigComp 2.2 non è semplicemente un attestato, ma un mezzo concreto per migliorare la qualità e l’efficienza del lavoro svolto nelle scuole, non solo per il personale ATA ma anche per i docenti che vogliono investire sulla propria formazione.

DigComp 2.2 si basa sul framework europeo per le competenze digitali e identifica 21 abilità suddivise in 5 aree fondamentali:

Alfabetizzazione su informazione e dati

Comunicazione e collaborazione

Creazione di contenuti digitali

Sicurezza

Risoluzione di problemi

Le competenze sono valutate su 8 livelli di padronanza, permettendo di attestare in modo preciso il grado di conoscenza e utilizzo degli strumenti digitali da parte del candidato.

I percorsi per ottenere la certificazione DigComp 2.2

AICA propone due percorsi distinti per conseguire la certificazione CIAD, differenziati in base alle competenze pregresse del candidato e alle certificazioni già in suo possesso. Entrambi gli esami si basano sui programmi del framework DigComp 2.2 e possono essere sostenuti in presenza o da remoto, seguendo le procedure stabilite da AICA.

Test di conformità

I candidati già in possesso della certificazione ICDL FULL STANDARD in corso di validità devono sostenere un esame integrativo, il “Test di Conformità”, che verifica esclusivamente le competenze DigComp 2.2 non incluse nel programma ICDL.

L’esame prevede un numero variabile di domande (da 5 a 55), distribuite su diversi livelli di competenza fino al Livello Avanzato 5, con una durata massima di 90 minuti.

Esame DigComp 2.2

Per chi non possiede alcuna certificazione digitale, è previsto l’Esame DigComp 2.2, della durata massima di 110 minuti. Questo test copre tutte le competenze richieste dal framework DigComp 2.2 e prevede un numero di domande variabile tra 21 e 105, suddivise in:

3 domande per l’area Alfabetizzazione su informazione e dati

6 domande per l’area Comunicazione e collaborazione

4 domande per l’area Creazione di contenuti digitali

4 domande per l’area Sicurezza

4 domande per l’area Risoluzione di problemi

È fondamentale ottenere la certificazione entro il 30 aprile 2025 per poter accedere alle graduatorie di terza fascia del personale ATA. Il mancato possesso della CIAD comporterà l’esclusione dalle graduatorie fino al 2027, anno della prossima riapertura degli elenchi.

Perché scegliere AICA per la certificazione DigComp 2.2?

Affidarsi ad AICA per ottenere la certificazione DigComp 2.2 garantisce numerosi vantaggi. L’associazione è un ente certificatore riconosciuto a livello nazionale, con elevati standard qualitativi e accreditato da Accredia, l’ente nazionale di accreditamento designato dal governo italiano. Ciò assicura la validità e il riconoscimento del titolo ottenuto.

Un ulteriore vantaggio è il riconoscimento internazionale della certificazione, basata sul framework europeo per le competenze digitali, che la rende spendibile non solo in Italia, ma anche in ambito europeo, ampliando le opportunità di crescita professionale.

Inoltre, ogni certificazione rilasciata da AICA è registrata su Accredia, permettendo la verifica pubblica del titolo da parte di datori di lavoro e istituzioni.

Oltre al valore formale dell’attestato, il percorso offerto da AICA consente di sviluppare competenze digitali reali e applicabili nel contesto lavorativo, con modalità flessibili che si adattano alle esigenze di ciascun candidato.

Sia che si parta da zero, sia che si disponga già della certificazione ICDL Full Standard, AICA offre un percorso riconosciuto e in linea con le richieste del settore scolastico e lavorativo. Acquisire la certificazione DigComp 2.2 rappresenta quindi un investimento strategico per il futuro lavorativo nel mondo della scuola.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO