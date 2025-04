Scadenze docenti, ATA e maturità per i mesi di aprile e maggio

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulle prossime date da ricordare per docenti, Ata e presidenti all’esame di maturità.

1) Riapertura delle graduatorie 24 mesi ATA, chi potrà fare domanda per entrare in queste graduatorie e in quale provincia è possibile entrare?

Tra la fine di aprile e gli inizi di maggio 2025 sarà possibile, presentare domanda per l’inserimento nelle graduatorie 24 mesi ATA sia per nuovi aspiranti sia per coloro che, già sono inseriti in tali graduatorie, confermano e/o aggiornano la loro posizione all’interno delle graduatorie. Queste, graduatorie, sono formate esclusivamente grazie alla valutazione dei titoli e saranno finalizzate all’attribuzione dei ruoli e delle supplenze nell’anno scolastico 2025-2026. La provincia di inserimento è strettamente collegata alla provincia di inserimento della terza fascia Ata.

2) Elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. Quando si potranno presentare le istanze e in quale provincia si può fare domanda.

Per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS, bisognerà fare domanda dal 14 al 29 aprile 2025, dalle ore 9 del 14 aprile alle ore 23:59 del 29 aprile 2025. Potranno presentare l’istanza, gli aspiranti che abbiano già conseguito o che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro il 30 giugno 2025. Chi non ha ancora conseguito il titolo, entrerà negli elenchi aggiuntivi con riserva e scioglimento della riserva dal 16 giugno al 3 luglio 2025. La provincia sarà la stessa di quella in cui si è già inseriti in GPS 2024-2026 oppure una qualsiasi provincia a propria scelta per chi non è inserito in nessuna GPS.

3) Quando scade l’obbligo di presentare domanda di partecipazione agli esami di Stato 2024/2025 in qualità di Presidente e/o commissario esterno?

I docenti che hanno l’obbligo di presentare questa istanza, avranno tempo fino al 9 aprile 2025 per presentare, su Istanze Online, la domanda di partecipazione per Presidente e/o Commissario esterno per gli esami di Stato del II ciclo di istruzione.