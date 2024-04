Attività motoria e sportiva, parte il progetto per scuole senza palestra o palestra inagibile: scadenza 30 maggio

Parte ufficialmente oggi, 16 aprile, il Progetto nazionale “Allestimento spazi non convenzionali per l’attività motoria e sportiva nelle Scuole” rivolto alle scuole primarie e secondarie di I grado.

Interessate sono, in particolare, le scuole sprovviste di palestra scolastica interna ovvero dotate di palestra totalmente inagibile, che intendono allestire uno spazio idoneo all’istallazione dell’allestimento.

Il progetto, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, per il tramite del Dipartimento per lo Sport, e da Sport e Salute S.p.A., in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha come finalità di allestire spazi non convenzionali in aree già presenti all’interno o all’esterno degli istituti scolastici per consentire lo svolgimento dell’attività motoria, fisica e sportiva in sicurezza e realizzare soluzioni innovative e sostenibili economicamente per permettere l’attività fisica e fornire le scuole di attrezzatura e materiale multi-sportivo.

Per poter partecipare sono necessari i seguenti requisiti:

assenza della palestra scolastica interna;

oppure condizione di inagibilità totale di eventuali palestre scolastiche dimostrata da una vigente ordinanza di chiusura o dichiarazione di inagibilità totale dei locali adibiti a palestra;

disponibilità di uno spazio interno o esterno, e comunque di pertinenza e annesso all’edificio dove ha sede la scuola (ad esempio cortili, aree esterne, aule, ecc.), idoneo all’istallazione dell’allestimento, con una superfice minima di mq 50 fino ad una superfice massima di 700 mq.

Le candidature possono essere presentate dal 16 aprile al 30 maggio, nell’area riservata del sito https://allestimentospazi.sportesalute.eu

