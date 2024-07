Jasmine Paolini, prima donna italiana finalista a Wimbledon: una carriera tra scuola e campionati

Per chi segue il tennis la conosce da un po’, ma adesso è diventata una star internazionale per tutti: Jasmine Paolini ha raggiunto un traguardo storico a Wimbledon 2024, diventando la prima tennista italiana dell’era Open a qualificarsi per la finale del prestigioso torneo londinese. Nella semifinale, ha sconfitto Donna Vekić con un punteggio di 6-4, 6-3, dimostrando una performance eccezionale.

Durante il match, Paolini ha mostrato una grande determinazione e abilità, riuscendo a gestire i momenti cruciali della partita. Ha iniziato forte, vincendo il primo set 6-4 grazie a un break decisivo nel settimo game.

La carriera di Jasmine Paolini

Jasmine Paolini è una tennista italiana nata il 4 gennaio 1996 a Bagni di Lucca. È figlia di un padre italiano e di una madre con origini ghanesi e polacche. Jasmine ha iniziato a giocare a tennis sin da bambina e ha partecipato al suo primo torneo del circuito ITF nel 2011, quando aveva 15 anni, conciliando i suoi allenamento con lo studio. Il suo esordio in un torneo del Grande Slam è arrivato nel 2017, quando si è iscritta agli Australian Open ma ha perso al debutto. 3Il 2020 è stato l’anno del suo primo titolo italiano, quando ha vinto la finale battendo Miriana Trevisan. Nel 2021 ha vinto il suo primo torneo WTA 125s prima di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo.

La finale femminile sarà sabato 13 luglio. In bocca al lupo!