Aumenti stipendi e rinnovo contratto 2019-21, a che punto siamo – DIRETTA ore 17,00

Tempo di legge di bilancio. La scuola, come tutta la Pubblica Amministrazione, attende le risorse per poter procedere al rinnovo del contratto per il triennio 2022 – 2024. Nel frattempo, i lavoratori del comparto stanno ancora attendendo la certificazione e la firma definitiva del contratto 2019 – 2021.

Quali aumenti porterà a regime il CCNL 2019-2021 e soprattutto quanto è lecito attendersi dal futuro rinnovo contrattuale? Una rivalutazione del ruolo docente, ma più in generale di tutto il personale della scuola, passa anche da una giusta valorizzazione del lavoro e dal riconoscimento delle innumerevoli incombenze che vengono fatte gravare sulle istituzioni scolastiche.

Il CCNL 2019-2021, potendo contare sulle limitate risorse previste dalle Leggi di bilancio di competenza, accanto ai rinnovi ha introdotto alcune importanti novità, anche sul versante normativo che diventeranno efficaci soltanto dopo la sigla definitiva del contratto stesso. Quali?

Il processo di allineamento con le retribuzioni medie europee deve essere accantonato oppure ci sono margini per parlare, almeno in prospettiva, in questo senso?

Di tutto questo e di tanto altro si parlerà nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 17 ottobre, alle ore 17,00. Ospite dell’appuntamento il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo. Diretta che sarà visibile come sempre sui canali social della Tecnica della Scuola (YouTube e Facebook).

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDE L’ESPERTO