Autismo a scuola: cosa fare in classe e cosa evitare? I sintomi e le strategie utili, il corso della Tecnica della Scuola

Gestire la presenza di un alunno con autismo in classe non significa solo garantire il rispetto della normativa, ma soprattutto creare condizioni reali di apprendimento e partecipazione. Molti docenti si trovano di fronte a situazioni complesse, in cui il bisogno è quello di avere strumenti pratici, strategie mirate e criteri chiari per rendere l’inclusione possibile e sostenibile giorno dopo giorno. VAI AL CORSO

Gestire l’inclusione in classe è diventata una sfida centrale per molti insegnanti. Quando c’è un alunno con disturbo dello spettro autistico (ASD), riconoscere prima possibile i bisogni educativi speciali diventa cruciale, non solo per il benessere dello studente, ma anche per favorire una reale partecipazione attiva nella vita scolastica. Spesso però mancano strumenti pratici concreti per tradurre le conoscenze teoriche in interventi efficaci, adattati ai profili individuali, alla realtà della classe e al contesto scolastico.

Identificare i bisogni attraverso osservazione e profilo di funzionamento

Capire come funziona un alunno autistico significa analizzare non solo i suoi comportamenti visibili, ma anche i processi interni: cognitivi, sensoriali, modalità di apprendimento.

L’osservazione strutturata permette di leggere segnali che aiutano a capire come la persona percepisce l’ambiente, come comunica e interagisce, quali ostacoli incontra.

Solo a partire da una diagnosi educativa interna alla scuola – il profilo di funzionamento – si può costruire una base solida per progettare risposte personalizzate e realistiche.

Strategie didattiche e ambienti facilitanti

Serve passare dalla teoria alla pratica: scegliere modalità di apprendimento che rispettino lo stile individuale, usare strumenti osservativi, intervenire su modalità comunicative e interattive.

Modificare l’ambiente scolastico – dalla disposizione dell’aula agli stimoli sensoriali, dalle pause strutturate al supporto visivo – può ridurre le barriere all’apprendimento e migliorare il coinvolgimento.

Lavorare non da soli: confronto col team docente, con le famiglie, con figure sanitarie può dare spunti utili e migliorare la coerenza di interventi.

Progettare percorsi personalizzati: il PEI come strumento centrale

Redigere un Piano Educativo Individualizzato (PEI) significa inserire obiettivi pasti, sostegni adeguati, risorse concrete sulla base del profilo di funzionamento: non un documento burocratico ma operativo.

È importante che il PEI sia costruito con consapevolezza, definendo tappe misurabili, interventi scalabili e valutazioni intermedie per aggiustamenti.

Un buon PEI aiuta non soltanto lo studente, ma rende più efficace il lavoro dell’insegnante: dà chiarezza sugli strumenti usati, coerenza tra interventi, e una guida per il progetto educativo condiviso nella classe.

I corsi

Su questi argomenti il corso Autismo in classe: leggere i bisogni educativi e attuare interventi efficaci, a cura di Giuseppe Leocata, in programma dal 22 settembre.

I corsi della Tecnica della Scuola

Corsi di formazione docenti, ecco il catalogo dei corsi della Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal ministero dell’Istruzione e del Merito:

I corsi del momento

Scuola italiana tra norme e riforme: cambiamenti e impatto educativo

Il Mia: una nuova didattica per le nuove generazioni

Dai nuovi moduli di orientamento all’utilizzo dell’e-portfolio

Programmare e valutare le attività di Educazione Civica alla luce delle nuove linee guida

Gestire la scuola mese per mese (e-learning)

Educazione Civica e rispetto degli animali – GRATIS

Progettare Uda col supporto dell’IA generativa

Valutazione nella scuola primaria: guida pratica

Minori in difficoltà familiari a scuola – GRATIS