Autista di bus ubriaco fermato prima della gita scolastica: patente ritirata e multa da 724 euro

Un controllo della polizia stradale ha evitato conseguenze potenzialmente gravi: pochi minuti prima della partenza di una gita scolastica da Brindisi, il conducente dell’autobus è stato trovato in stato di ebbrezza.

Dopo la segnalazione dell’istituto scolastico, che aveva richiesto la verifica, gli agenti hanno sottoposto il conducente al test alcolemico. Il risultato ha evidenziato un tasso superiore allo 0,50 g/l, valore inaccettabile per chi guida veicoli adibiti al trasporto professionale di persone, per i quali vige la regola della “tolleranza zero”: l’alcol nel sangue deve essere pari a zero.

Come riporta Ansa, l’uomo è stato immediatamente sanzionato. Per lui è scattato il ritiro della patente, che sarà sospesa da 4 a 8 mesi, e una multa amministrativa di 724 euro.

Nel corso dell’intervento, la polizia ha effettuato accertamenti anche sul mezzo, risultato pienamente conforme alla normativa. L’autista inadempiente è stato prontamente sostituito con un altro conducente, risultato idoneo, che ha permesso alla comitiva di partire in sicurezza.