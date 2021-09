Avvio a.s. 2021/22 Sicilia, immessi in ruolo 4.800 docenti e 400 ATA. Ora si parte con le supplenze

“L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, come Direzione e come Ambiti Territoriali, ha concluso le operazioni di immissione in ruolo, assegnazione provvisoria e utilizzazione il 9 agosto 2021. Sono state complessivamente accolte per il personale docente circa 5.000 istanze di assegnazione provvisoria interprovinciale. L’accoglimento di tali istanze ha consentito a docenti titolari in altra regione di potere rientrare in terra siciliana per l’anno scolastico 2021/22“.

Lo fa sapere l’USR Sicilia, con apposito comunicato, aggiungendo che “sono state effettuate le immissioni in ruolo da concorso, da GAE e da GPS che complessivamente, come da contingente assegnato, prevedevano 4.800 docenti e 800 ATA“.

“Sono ancora in corso di svolgimento – conclude il Direttore Generale Stefano Suraniti – le operazioni di conferimento delle supplenze, che saranno concluse entro pochi giorni“.