Azzolina: “Ammissione col 5, mai detto. Decisione spetta ai docenti”

Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è intervenuta come ospite al programma Rai “La vita in diretta”. Tanti gli argomenti trattati, tra cui quella che riguarda l’ammissione all’Esame di Stato.

Maturità, Azzolina conferma: “Commissione con membri interni e presidente esterno”

“Ammissione con il 5? Io non ho mai detto nulla del genere – ha detto la ministra – Invito tutti a seguire le fonti ufficiali”.

“I nostri insegnanti stanno lavorando tantissimo, più ancora di quanto facevano in classe, in una situazione complessa anche perché la rete non funziona bene e c’è il problema del digital divide. Anche le famiglie stanno facendo un lavoro enorme. Se abbiamo tantissima parte di scuola che sta lavorando come si deve, non ho motivo di dire se ci sarà il 5 o il 6: le valutazioni le fa il personale docente in piena autonomia”, ha detto Azzolina.

E poi: “Si permetterà di recuperare gli apprendimenti, laddove fosse necessario” – ha aggiunto Azzolina -. “Sono decisioni che stiamo vagliando sulla base di quando e se si tornerà a scuola. Esiste l’autonomia scolastica, i docenti conoscono molto i loro studenti. Il percorso di uno studente è lungo, se parliamo dei maturandi è iniziato 5 anni fa, gli apprendimenti degli studenti i docenti sanno valutarli”.