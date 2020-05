Azzolina: necessario tornare a scuola a settembre

Dopo le proteste di migliaia di docenti, genitori e alunni, la ministra Azzolina annuncia: necessario tornare a scuola a settembre

“Condivido la necessità di quanti chiedono di tornare tra i banchi a settembre. È una priorità per il governo. Come già detto più volte siamo al lavoro insieme al Cts per la ripresa delle lezioni in presenza e in sicurezza a settembre”, scrive su Twitter.

Le priorità della scuola

“Sono contento che la prima manifestazione civile e politica dopo la fine del lockdown sia per dare “Priorità alla Scuola” – commenta su Facebook il sottosegretario all’istruzione Peppe De Cristofaro -Una manifestazione che vede insieme studenti, famiglie e docenti oggi pomeriggio in decine di piazze italiane, anche se giustamente distanziati e protetti, e che spero apra quel dibattito pubblico in Italia necessario per ridare centralità all’istruzione e alla formazione delle giovani generazioni nel sistema Paese”.