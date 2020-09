Azzolina ritorna sul concorso scuola e sull’organico docenti

“Il nostro Paese è l’unico Paese che sta mettendo 70 mila unità in più per l’emergenza, sia personale docente sia personale Ata, per potenziare la didattica e per aiutare le scuole nell’organizzazione.”

Così la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina nella Conferenza stampa di ieri per fare il punto della scuola è tornata sull’organico e poi sul concorso scuola, in particolare sul concorso docenti straordinario che, garantisce la Ministra, a ottobre si farà e permetterà di coprire le cattedre vacanti.

Il concorso scuola e in generale l’organico Covid aggiuntivo, spiega la Ministra, sono il segno che l’Italia non ha paragoni con il resto d’Europa sul fronte delle azioni per fare fronte all’epidemia.

La dichiarazione della Ministra Azzolina

“Qualcuno ha provato a far passare questo organico extra come supplentite, non è supplentite,” si difende la Ministra, “sappiamo bene che una parte di cattedre che non siamo riusciti a dare di ruolo le daremo grazie al concorso straordinario che ad ottobre si farà e grazie a una programmazione seria che stiamo già prevedendo all’interno del ministero dell’Istruzione perché noi dobbiamo già sapere da qua ai prossimi 10 anni quali insegnanti andranno in pensione e in quali classi di concorso, in quali discipline, per potere programmare ed evitare che a settembre ci siano problemi rispetto ai supplenti.”