Bambina investita Brescia, tragedia fuori da un asilo nido all’orario di uscita: a travolgerla la nonna di un bimbo

Una tragedia immane si è consumata fuori da un asilo nido di Brescia, come riportano i principali media tra cui Ansa. Una bambina di un anno e mezzo, sfuggita al controllo della nonna è stata investita da un’auto e, purtroppo, è morta.

La famiglia della vittima, sgomenta, ha da pochi mesi anche una seconda figlia, più piccola, che la madre stava curando a casa lasciando alla nonna paterna il compito di ritirare la figlia a scuola.

Una manovra avventata?

La piccola è morta poco dopo l’arrivo in Pronto soccorso. È stata una questione di una frazione di secondo. Una manovra a velocità molto ridotta all’interno di un parcheggio. Forse a causa del sole, forse per il cambio automatico della vettura coinvolta. Così attorno alle 16 si è consumata la tragedia nel parcheggio privato di un plesso scolastico privato nel capoluogo lombardo che ospita nido, materna, elementari e medie.

Ad investire la piccola è stata la nonna di un bambino di prima elementare che si stava spostando da un posto auto ad un altro. La piccola è caduta a terra picchiando la testa.

Lo choc nella scuola

Immediati i soccorsi con i medici intervenuti che hanno rianimato sul posto la bimba andata in arresto cardiaco. Poi il trasporto al Pronto soccorso pediatrico. Sotto choc e con alcune sospette fratture la nonna, ricoverata anche lei in ospedale. L’investimento è avvenuto nell’orario di punta di uscita da scuola dei bambini, alcuni dei quali spettatori della tragedia alla quale hanno assistito da molto vicino.

La notizia è circolata in brevissimo tempo tra le aule della scuola. Le maestre hanno cercato in ogni modo di proteggere i piccoli alunni, così come genitori, nonni e baby sitter che erano nello stesso parcheggio teatro della tragedia.

Come riporta Il Corriere della Sera la scuola, nella serata di ieri, ha mandato una mail alle famiglie dell’istituto: “Gentili genitori, oggi nel pomeriggio – questo l’inizio della lettera – nel parcheggio della scuola si è verificato un tragico incidente, che ha coinvolto una nostra bambina del Nido e la sua nonna. Esprimiamo con grande dolore il nostro cordoglio alla famiglia. Le parole non possono esprimere tutta la nostra profonda tristezza. In attesa che le autorità competenti chiariscano la dinamica dell’incidente, stiamo organizzando un intervento psicologico a sostegno dei bambini e dei docenti”.