Bambino investito dal treno, è fuggito dalla comunità dove viveva. La ds della sua scuola: “Era arrabbiato con la vita”

Una vera e propria tragedia: un bambino moldavo di nove anni è stato investito da un treno in corsa e ucciso ieri pomeriggio, 15 gennaio, nella zona di Verolengo, in Piemonte. Il Corriere della Sera ha ricostruito i suoi ultimi giorni.

Il piccolo era già scappato dalla comunità

Il bambino viveva in una comunità per minori dallo scorso dicembre, dopo la decisione del Tribunale dei Minori, che aveva ravvisato una situazione di disagio nella famiglia del piccolo. Già lo scorso 2 gennaio il bimbo era già riuscito a scavalcare la bassa recinzione ed era riuscito a salire sul treno e a raggiungere Chivasso, come è avvenuto in altri casi di recente. I carabinieri lo avevano rintracciato alla stazione e lo avevano riportato in comunità.

Il suo percorso sembrava essere rientrato nella normalità, anche se rimanevano alcune ombre: “Frequentava la terza elementare e si era integrato abbastanza bene, anche se non padroneggiava bene la lingua – racconta la dirigente scolastica dell’istituto che frequentava -. Faceva ridere i suoi compagni, ma si vedeva che covava qualcosa. Era arrabbiato con la vita”.

La ricostruzione dei fatti

Lunedì mattina è andato regolarmente a scuola e una bidella, vedendolo più triste del solito, gli ha fatto una carezza sulla guancia. Lui ha sorriso e si è seduto al suo banco. Dopo le lezioni è tornato in comunità ha fatto i compiti e, dopo la merenda, è fuggito.

Erano le 17.30, gli educatori se ne sono accorti subito e hanno chiamato i carabinieri. Sono iniziate le ricerche, a cui hanno partecipato anche alcuni educatori, ma Andrei si deve essere nascosto nella campagna buia e umida. Ha raggiunto la provinciale, a poche centinaia di metri di distanza e, con ogni probabilità ha cominciato a camminare lungo la massicciata. Scappava, senza avere una meta. Alle 19.55 il regionale per Alessandria lo travolto e scaraventato a decine di metri di distanza. Mezz’ora dopo un macchinista ha notato il corpo lungo binari e ha dato l’allarme.