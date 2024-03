Bambino iperattivo di Ladispoli, è ufficiale, il dirigente è stato sospeso

Come avevamo già riferito ieri sera, grazie a un articolo del vice direttore della Tecnica della Scuola, Reginaldo Palermo, il ministero comunica che il dirigente scolastico di Ladispoli è stato sospeso dall’USR Lazio.

Ecco la nota del Ministero.

In riferimento ai fatti avvenuti all’Istituto comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli (RM) che hanno coinvolto un bambino di sei anni affetto da un deficit di attenzione e iperattività (Adhd), in seguito ai quali il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha richiesto un accertamento ispettivo, l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha disposto la sospensione del dirigente scolastico dell’istituto, nelle more dell’indagine voluta dal Ministro e delle conseguenti valutazioni di carattere disciplinare. Al suo posto l’USR ha nominato un reggente.

Il caso

Non era di 17 ma di ben 21 giorni la sospensione dalle lezioni decretata da un istituto comprensivo di Ladispoli, sul litorale a Nord di Roma, ad un bimbo di sei anni iperattivo: il provvedimento – preso dal Consiglio di istituto e comunicato alla famiglia il 26 febbraio scorso via pec a seguito degli accertati “comportamenti” reputati non idonei per la comunità scolastica – era stato successivamente annullato dal Tar. Solo che la scuola lo scorso 1° marzo non ne ha tenuto conto (non essendo ancora venuta in possesso dalla decisione del tribunale), salvo poi accoglierlo la settimana successiva, il 7 marzo, dopo che i genitori si erano rivolti al ministro Giuseppe Valditara, che si è subito detto colpito dalla vicenda.