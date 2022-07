Banchi a rotelle, FdI: “Milioni buttati, impossibile dimenticare”. Trasferita la DS di un liceo di Venezia che li ha rottamati

I banchi a rotelle continuano a essere al centro dell’opinione pubblica due anni dopo la scelta dell’allora Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che li ha indicati come alternativa ai classici banchi scolastici in vista dell’avvio del primo anno scolastico dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19.

I banchi incriminati che molti hanno giudicato inutili e dispendiosi e che comunque molte scuole non hanno adottato, hanno destato così tanto scalpore da essere per molti la prima cosa che viene in mente pensando all’operato della ex Ministra. Come ha spiegato quest’ultima “I banchi, acquistati dal commissario per l’emergenza, sono stati distribuiti solo ed esclusivamente su richiesta specifica delle singole scuole”.

Il caso dei banchi a rotelle gettati a Venezia

Alla fine del 2021, un anno dopo la proposta dell’Azzolina, un liceo di Venezia, il “Benedetti-Tommaseo”, è salito agli onori della cronaca in quanto si è scoperto che, a causa dell’impossibilità di utilizzo, la dirigente scolastica ha deciso di gettare i banchi incriminati con l’aiuto di una ditta di trattamento rifiuti ingombranti. L’immagine dei banchi a rotelle accatastati su una bettolina per essere portati in una discarica ha scatenato i detrattori dell’idea dell’ex Ministra.

A distanza di meno di un anno dai fatti la dirigente della scuola Stefania Nociti, che si era difesa pubblicamente dicendo di aver adottato un provvedimento d’urgenza per ragioni di sicurezza perché i banchi erano inutilizzati e accatastati in biblioteca da mesi, è stata rimossa dal suo incarico. Perché? La decisione dell’Ufficio Scolastico Regionale, come riporta Il Gazzettino, è dovuta a “motivi eccezionali”.

La DS era entrata in servizio nel settembre del 2020, solo due anni fa. Il Gazzettino riporta che è stata proprio lei a chiedere di essere trasferita, nonostante non siano ancora trascorsi i canonici tre anni durante i quali per convenzione un dirigente rimane in una scuola. Non si conoscono le motivazioni della Preside e ciò che si sa non è ovviamente abbastanza per dire che siano riconducibili a quanto avvenuto lo scorso ottobre 2021.

Campagna elettorale, FdI batte ancora sui banchi a rotelle

Nel frattempo, ormai in piena campagna elettorale, il partito capitanato da Giorgia Meloni continua a insistere sulla questione banchi a rotelle, ancora al centro della discussione politica, criticando le decisioni dell’ex Ministra Azzolina e lamentando lo spreco di soldi pubblici che, a suo avviso, ha comportato. “Impossibile dimenticare. Milioni di euro buttati. Basta incompetenza”, così si legge sui canali social del partito di destra.

Queste parole hanno scatenato il putiferio sul web, tra chi loda comunque l’operato della Azzolina e chi invece lo condanna in toto.