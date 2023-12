Bando concorso dirigenti scolastici 2023 pubblicato, 587 posti: 17 gennaio scadenza per presentare la domanda – SCARICA PDF

Finalmente è stato pubblicato il bando che regola lo svolgimento delle prove concorsuali per gli aspiranti dirigenti scolastici. I posti, come abbiamo scritto, previsti dal bando sono 587.

Come avevamo scritto, la scadenza per presentare la domanda, dal 19 dicembre, è fissata al 17 gennaio.

Al concorso – che prevede una prova preselettiva, una scritta e una orale, oltre alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati – potrà partecipare il personale docente ed educativo di ruolo con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni. I posti disponibili saranno ripartiti tra le regioni tenendo conto delle sedi vacanti nel prossimo triennio.

Nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre è stato pubblicato il Regolamento del concorso per dirigenti scolastici.

Si tratta del decreto 194 del 13 ottobre 2022 entrato in vigore il 6 gennaio.

Come abbiamo scritto si è svolto il 23 ottobre, presso il ministero dell’Istruzione, l’incontro sul concorso ordinario e sulla procedura riservata per il reclutamento dei dirigenti scolastici, a seguito della trasmissione alle Organizzazioni Sindacali dei testi del bando e dell’avviso relativi alle due procedure, ancora al vaglio degli organi di controllo. Per Flc Cgil sono state insoddisfacenti le risposte dell’amministrazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre scorso è stato pubblicato il decreto che autorizza il ministero ad emanare i bandi.

Il corso di preparazione al concorso per dirigente scolastico

Il corso di 30 ore articolato in 8 moduli affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma d’esame, a cura di Elena Cappai, Anna Maria Di Falco, Marco Guastavigna, Reginaldo Palermo, Giovanni Rapisarda, è destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

“Il 2023 si chiude con una certezza attesa da più di due anni. Dirigentiscuola è stata in prima linea, a difesa di tutte le istituzioni scolastiche che hanno il diritto di avere un dirigente scolastico titolare. L’auspicio è che il tutto si concluda nel più breve tempo possibile senza le criticità che hanno caratterizzato le precedenti prove concorsuali e senza più scuole in reggenza. Siamo al fianco di coloro che vogliono partecipare alle prove concorsuali, mettendo al servizio dei candidati le nostre professionalità e le nostre competenze, consolidate in anni di esperienza al servizio del sistema d’istruzione. La figura del dirigente scolastico è di fondamentale spessore strategico per la scuola italiana, specie in questa fase di grandi ed epocali trasformazioni strutturali”, questo il commento dell’Associazione dei presidi Dirigentiscuola.