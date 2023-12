Bando concorso docenti, tutto quello che c’è da sapere su come compilare la domanda – I VIDEO TUTORIAL

L’11 dicembre 2023 sul sito INPA portale per il reclutamento nella pubblica amministrazione è stato pubblicato il decreto n° 2575 avente per oggetto il bando del concorso per il reclutamento del personale docente su posto comune e di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Quanti posti sono messi a concorso?

I posti messi a concorso per la scuola secondaria sono 20.575 che potrebbero aumentare a seguito di una successiva autorizzazione integrativa da parte del MEF (Ministero dell’Economia e Finanze).

TABELLA INFANZIA E PRIMARIA

TABELLA SECONDARIA

Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) Abilitazione per la specifica classe di concorso e laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data d’indizione del concorso;

2) Gli ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) laureati e abilitati all’insegnamento per la specifica classe di concorso;

3) Gli ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) in possesso del semplice diploma;

4) Possesso di uno dei titoli suddetti con riferimento alla classe di concorso e avere svolto negli ultimi cinque anni, servizio nelle scuole statali almeno per tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso.

5) Possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso e 24 CFU entro il 31 ottobre del 2022.

Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso, oltre a uno dei requisiti di cui sopra, della specializzazione sul sostegno.

Chi può partecipare con riserva?

Sono ammessi con riserva sia per i posti comuni sia per i posti di sostegno, gli aspiranti che hanno conseguito il titolo all’estero e riconosciuto in Italia o comunque abbiano presentato la domanda di riconoscimento entro il 9 gennaio del 2024 uno dei titoli di studio richiesto. La riserva non è prevista per gli specializzandi sul sostegno frequentanti l’VIII ciclo.

Quando devono essere posseduti i titoli di accesso?

I titoli per accedere devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda fissati alle ore 23,59 del 9 gennaio 2024.

Il pagamento del contributo di segreteria pari a euro dieci (10/00) per ogni classe di concorso/tipologia di posto per la quale si presenta la domanda, va eseguito sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete. L’importo versato tramite il link che sarà reso disponibile all’interno della domanda di presentazione. L’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nella domanda, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.

Cosa devono fare i candidati affetti da patologie limitatrici?

I candidati che necessitano di ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell’Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova.

Cosa devono fare i candidati affetti da DSA?

I candidati con disturbi specifici di apprendimento, (DSA) hanno la possibilità di sostituire le prove scritte dei concorsi pubblici con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove.