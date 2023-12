Concorso scuola 2023, bandi online: come presentare domanda e pagare il contributo di dieci euro

Concorso scuola 2023, bandi online: come presentare domanda e pagare il contributo...

Sono online sul Portale Unico del reclutamento i due bandi dei concorsi per docenti della scuola dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado.

La piattaforma per la presentazione dell’istanza, per entrambe le procedure, aprirà alle ore 14 di oggi, 11 dicembre, e sarà disponibile fino al 9 gennaio 2024.

Come presentare la domanda?

I due bandi prevedono le stesse procedure per presentare la domanda.

L’istanza di partecipazione al concorso può essere inoltrata unicamente in modalità telematica attraverso il Portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.

Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Come pagare il contributo?

Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro dieci per ogni tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza.

Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”.

Una volta compilata la domanda e prima del suo invio, il candidato potrà produrre il bollettino tramite il link che sarà reso disponibile all’interno dell’istanza di presentazione domanda.

La causale e l’importo del bollettino saranno precompilati sulla base degli insegnamenti richiesti nell’istanza; sarà onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere al pagamento.

L’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.

BANDO INFANZIA E PRIMARIA

BANDO SECONDARIA