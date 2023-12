Bando concorso docenti 2023, requisiti e domanda: facciamo chiarezza – DIRETTA ore 17,00

Finalmente il Ministero ha pubblicato i bandi del primo concorso PNRR. Si tratta del primo dei 2 (forse) concorsi che caratterizzeranno la fase transitoria, il cui termine ultimo è fissato al 31 dicembre 2024. La rimodulazione dei target da parte del Ministero ha condotto ad una diversa tempistica delle diverse procedure che comprendono, oltre ai concorsi, anche i percorsi abilitanti, di cui per ora non si è più saputo nulla. Non c’è il rischio, in questo modo, di confondere anche gli aspiranti e soprattutto i tempi delle diverse procedure come si intrecciano?

Parlando delle procedure concorsuali, quanti sono i posti messi a bando e soprattutto il Ministero è riuscito a fare quanto aveva anticipato, cioè ad integrare i posti disponibili?

Le procedure si sono aperte ieri alle 14.00 e si concluderanno il 9 di gennaio alle ore 23.59. Dove è possibile reperire il modello di domanda e quali documenti si devono allegare alla stessa?

Ora è importante fare chiarezza sui requisiti di accesso che, in qualche modo, impattano anche sulla compilazione della domanda. Possiamo riepilogarli dettagliatamente grado di istruzione per grado di istruzione e secondo le varie tipologie di posto?

Tutti interrogativi a cui cercheremo di dare risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 12 dicembre, alle ore 17,00. Ospite il segretario nazionale Cisl Scuola Attilio Varengo.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE