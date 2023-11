Bando concorso scuola 2023, come prepararsi alle prove – Rivedi la Diretta e le risposte degli esperti

In attesa dei bandi per il reclutamento dei docenti di ogni ordine e grado di scuola sia per posti comuni sia per il sostegno, la procedura prevista, eccezionalmente fino al 31 dicembre del 2024, data entro cui dovrebbe concludersi il periodo di vigenze del PNRR, dispone una sequenza semplificata e più rapida che non prevede la prova preselettiva, ma solo una prova scritta e una orale.

Il primo passo da compiere per gli aspiranti candidati è la presentazione della domanda entro la data indicata dall’imminente bando versando un contributo di 10 euro per ogni concorso a cui s’intende partecipare. La domanda va presentata, indicando la regione nella quale si desidera partecipare in modalità telematica attraverso il sistema “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID. Fermo restando che le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Per quanto riguarda la prova scritta, valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa, su computer based, consta di più quesiti a risposta multipla ed è volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico – metodologico, e sull’informatica e sulla lingua inglese. Mentre le conoscenze e le competenze disciplinari saranno verificate nella prova orale attraverso una lezione simulata nella quale il candidato dovrà dimostrare non solo di conoscere la disciplina, ma anche di saperla insegnare con strategie e metodi adeguati ai bisogni degli alunni.

Di tutto questo parleremo nella diretta live di venerdì alle ore 16,00 con i nostri esperti di normativa Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo che hanno risposto alle vostre domande. Ha condotto l’incontro il giornalista Daniele Di Frangia.

Le risposte degli esperti

✅ (23:25) Per quanto riguarda il concorso sul sostegno primaria, per i 3 anni di servizio valgono quelli in cui si è in possesso della specializzazione o anche precedenti alla specializzazione

✅ (25:45) Il Bando quando uscirà di preciso?

✅ (26:20) A quando la prova scritta concorso infanzia?

✅ (28:15) Ai fini del calcolo dei tre anni si possono sommare i primi mesi dell’anno scolastico in corso?

✅ (29:30) Triennalisti intende chi ha tre anni di servizio? anche paritaria?

✅ (30:25) Vorrei sapere ,poiché sull’infanzia si parla poco, le domande saranno uguali a quelli delle altre prove?

✅ (31:20) Si può presentare domanda per la secondaria di primo grado in una regione e per la secondaria di secondo in un’ altra regione?

✅ (32:00) Sono un perito chimico, posso partecipare al concorso per insegnare come tecnico di laboratorio?

✅ (34:30) Chi non risulterà vincitore non avrà avuto nessun beneficio dalla partecipazione al concorso?

✅ (37:20) Un Itp può presentare contemporaneamente domanda per il concorso per la classe B 16 e anche per la classe di concorso A046?

✅ (38:00) La prova scritta x la classe BA02 è in lingua madre (francese) o in italiano?

✅ (38:45) Per quanto riguarda la prova scritta chi partecipa per le classe di concorso di lingua straniera, i quesiti saranno uguali o diversi dalle altre altre classi di concorso?

✅ (39:30) Potete chiarire i passaggi della prova orale?

✅ (41:15) È vero che prima di svolgere la lezione simulata vi e’ un colloquio per la conoscenza della disciplina ?

✅ (41:45) I tre anni di servizio devono già essere svolti? Io sto svolgendo il terzo anno ora scadenza contratto al 30/06

✅ (42:10) Se bando esce 30 novembre e danno 30 gg tengono conto che il 24 è 25 sono 2 gg in meno?

✅ (42:55) Se sono iscritta a due bandi lo scritto sarà uno o dovrò farne due a secondo del bando?

✅ (43:40) Ho capito bene non posso partecipare al concorso perché ho lavorato solo nella paritaria?

✅ (44:40) Nella prova scritta ci saranno quesiti di informatica ed inglese?

✅ (46:00) Ma la normativa farà o non farà parte dello scritto?

✅ (48:30) È possibile partecipare per primaria che per primaria sostegno?

✅ (49:00) Ci potrebbe essere una prova di laboratorio aggiuntiva successiva alla prova orale? Per esempio chimica con CDC A34

✅ (50:00) È possibile partecipare sia per primaria sia per infanzia (essendo già laureati in scienze della formazione primaria)?

✅ (50:45) Scusate una domanda, i percorsi 30, 36, 60 cfu si possono fare dopo il concorso anche se non vincitori?

✅ (51:00) Con la laurea magistrale in scienze politiche si devono avere i CFU?

✅ (51:45) Avendo 24 CFU e laurea specifica per lettere ma anche specializzazione su sostegno secondaria quale strada mi consigliate di intraprendere? Io sono di ruolo sull’infanzia sostegno

✅ (53:20) Per le classi di concorso A001 ed A017 in quali regioni converrebbe partecipare al concorso?

✅ (54:05) Quindi se partecipo sia per posto comune che su sostegno, bisogna fare due domande separate e quindi, con due pagamenti?

✅ (55:00) Nel caso di vincita del concorso si può chiedere un anno di aspettativa x motivi di studio?

✅ (56:15) È possibile sapere che fine hanno fatto gli scorrimenti STRAORDINARIO BIS che non si sa perché sono stati bloccati?

✅ (57:10) Specializzazione sul sostegno e di ruolo alla scuola secondaria di II grado. Sà dirmi se le università telematiche attiveranno il percorso da 3 CFU?