Bando Intercultura, domande entro il 10 novembre 2021

Mancano pochi giorni al 10 novembre, data entro la quale gli studenti delle scuole superiori interessati a trascorrere un periodo di studio all’estero con Intercultura nel 2022-23 potranno presentare domanda.

Anche per quest’anno il bando di concorso prevede che gli studenti che necessitano di un sostegno economico possano usufruire di una delle centinaia di borse di studio totali o parziali messe a disposizione da Intercultura.

Chi può partecipare

I programmi sono rivolti prioritariamente a studenti delle scuole superiori nati tra il 1 luglio 2004 e il 31 agosto 2007 (ovvero, indicativamente di età compresa al momento della partenza tra i 15 e i 18 anni).

Come partecipare

I programmi Intercultura sono a concorso. Per parteciparvi, tutti i candidati devono sostenere un percorso di selezione che inizia poco dopo la scadenza delle iscrizioni in una sede definita dal Centro locale di Intercultura della propria zona.

Intercultura valuta anche i risultati scolastici dell’anno in corso e degli ultimi due anni (la maggior parte delle scuole all’estero non accetta la candidatura di studenti che negli ultimi due anni scolastici abbiano riportato bocciature e/o debiti significativi).

I percorsi di partecipazione

Durata dei programmi

La durata effettiva dei programmi è definita in base

al calendario scolastico del Paese di destinazione (ad

esempio un anno scolastico in Finlandia corrisponde

a circa dieci mesi di durata da agosto a giugno).

Indicazioni più precise in merito sono disponibili alla

pagina www.intercultura.it/destinazioni-e-periodi.