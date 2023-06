Bando Tfa sostegno 2023, gli avvisi e i bandi delle Università [aggiornato con EUROPEA DI ROMA ed ENNA]

Il MUR ha pubblicato l’atteso decreto che dà il via alle procedure del cd. TFA sostegno per l’a.a. 2023/24, giunto all’ottavo ciclo.

Per accedere al percorso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sarà necessario superare un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e una prova orale.

Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli atenei con propri bandi.

Calendario

Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 4, 5, 6 e 7 luglio 2023, nelle modalità di seguito indicate:

mattina del 4 luglio 2023 prove scuola dell’infanzia;

mattina del 5 luglio 2023 prove scuola primaria;

mattina del 6 luglio 2023 prove scuola secondaria I grado;

mattina del 7 luglio 2023 prove scuola secondaria II grado.

Gli Atenei che attiveranno i corsi

In allegato al decreto 694 del 30 maggio 2023 c’è la tabella riassuntiva dell’offerta formativa.

In totale i posti sono 29.061.

Gli avvisi delle Università e i bandi

Pubblichiamo di seguito i link alle pagine dei singoli Atenei autorizzati ad attivare i percorsi, nei quali sarnno pubblicati i bandi.

ABRUZZO

Università dell’Aquila

Università di Chieti e Pescara

Università di Teramo

BASILICATA

Università della Basilicata

CALABRIA

Università della Calabria

Università Mediterranea di Reggio Calabria

Università Magna Graecia di Catanzaro

CAMPANIA

Università Suor Orsola Benincasa – Avviso rivolto ai soprannumerari dei precedenti cicli

Università di Salerno

EMILIA-ROMAGNA

Università di Bologna

Università di Ferrara

Università di Modena-Reggio Emilia

Università di Parma

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università di Udine

Università di Trieste

LAZIO

Cassino – Lazio Meridionale

Università di Roma – Unint

Lumsa

Università Europea di Roma – BANDO – domande dalle ore 16 del 5 giugno alle ore 12 del 3 luglio – contributo preselettiva 150 euro – tassa iscrizione 3.200 euro

Università di Roma Tre

Università Foro Italico

Link Campus University

Uni Camillus

Università di Roma – Tor Vergata

Tuscia

LIGURIA

Università di Genova

LOMBARDIA

Università di Bergamo

Università di Milano La Statale

Università di Milano Bicocca

Università Cattolica Sacro Cuore

MARCHE

Università di Macerata

Università di Urbino

MOLISE

Università del Molise

PIEMONTE

Università di Torino

PUGLIA

Università di Bari

Università di Foggia – TFA Sostegno Idonei cicli precedenti – Prova finale

Università del Salento

SARDEGNA

Università di Cagliari

Università di Sassari

SICILIA

Università di Catania

Università di Enna Kore – BANDO – domande dal 9 al 30 giugno 2023 – contributo preselettiva 150 euro – tassa iscrizione 3.700 euro

Università di Messina

Università di Palermo

TOSCANA

Università di Firenze

Università di Pisa

Università di Siena – Avviso rivolto ai soprannumerari dei precedenti cicli

TRENTINO

Università di Trento

UMBRIA

Università di Perugia

VENETO

Università di Verona

Università di Padova