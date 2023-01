Barbacci: “No alla regionalizzazione. Su reclutamento e abilitazioni modalità restino le stesse su tutto il territorio”

No alla regionalizzazione, sì alla messa in sicurezza del sistema di pubblica istruzione. Lo ha affermato la segretaria generale della Cisl Scuola Ivana Barbacci all’Adnkronos:

“È una visione unitaria del sistema scolastico quella che vogliamo sostenere e difendere, in coerenza con una linea che da tempo ci caratterizza e sulla quale intendiamo continuare a impegnarci, al di là delle maggioranze e dei governi con cui ci confrontiamo. Il nostro no a derive regionalistiche per la scuola viene da lontano, lo abbiamo argomentato in un convegno del 2019, è stato al centro di iniziative anche in tempi successivi, è confermato dalle decisioni dell’ultimo congresso”.

“Non c’è nei fatti – ha sottolineato la Barbacci – una vera condizione di pari opportunità di accesso al diritto allo studio in tutte le realtà territoriali del Paese. Non a caso il Pnrr investe il 40% delle risorse nel mezzogiorno e pone il superamento degli squilibri tra i suoi obiettivi prioritari”.

Anche sul reclutamento Barbacci e la Cisl Scuola si esprimono in modo netto:

“Il carattere unitario e nazionale va confermato in modo particolare per quanto riguarda le modalità di reclutamento, garantendo la spendibilità in tutta Italia delle abilitazioni conseguite, a salvaguardia di un’unitarietà del profilo che è anche presidio di unità nazionale e coesione del Paese“