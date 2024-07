Prove Invalsi 2024, Giacalone: “Fallimento della scuola, si supera assumendo docenti selezionati per capacità”

Ieri, come abbiamo ampiamente scritto, è stato presentato il Rapporto Invalsi 2024 alla Camera dei Deputati, alla presenza del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. A commentare i risultati delle prove di quest’anno è stato il giornalista e scrittore Davide Giacalone a Rtl1025.

Ecco le sue parole: “Al Sud ci sono risultati peggiori che al Centro, al Centro ci sono risultati peggiori al Nord. Si conferma il fallimento della scuola e del suo compito costituzionale: offrire una strada aperta a tutti”.

“Gli studenti vanno male in listening inglese? In classe non hanno il madrelingua che li facilita all’ascolto. È il fallimento della scuola, non dipende da quanto si impegnano. Una cosa simile non si supera con le risorse ma assumendo docenti selezionati per capacità. Se non è stato fatto, il discorso è chiuso”, ha tuonato Giacalone.

Rapporto Invalsi 2024, Valditara entusiasta

Il ministro ha invece salutato i risultati con entusiasmo: “Questi straordinari risultati sono frutto di tutta una serie di provvedimenti che abbiamo adottato ma anche della competenza e della passione dei docenti, dei dirigenti e del personale. Il mio vuole essere un ringraziamento per la scuola italiana, per quello che ha saputo fare negli anni difficili del Covid e della ripresa. Andiamo avanti, la strada è tracciata, dobbiamo insistere su questa direzione”, così Valditara alla presentazione.

I dati mostrano anche un aumento di ottimi risultati scolastici, dato che benché differenziato tra le diverse aree nazionali è in miglioramento ovunque. Un incoraggiamento quindi a proseguire la strada intrapresa con le riforme, dell’inclusione e del merito”, questo quanto dichiarato dalla sottosegretaria all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti.