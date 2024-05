Barbero, la storia e l’Impero romano

In relazione alla lettera pubblicata ieri dal titolo “Su Barbero e gli insegnanti di storia e filosofia”, per quanto posso desumere dal commento, apprezzabile nella sua linearità di pensiero, soprattutto per la pacata difesa delle minoranze, espressa in modi del tutto civili e urbani al contrario delle “piazzate” lgbt e simili… ma è ovvia la differenza!!

Anche se non cita Roma e l’Impero Romano nell’assomigliarlo all’attuale “metodo” di predominio americano devo far notare almeno tre differenze abissali:

– l’attuale “impero” succhia dalle “province” solo per se stessa, come hanno sempre fatto tutti gli imperi suprematisti. Roma ha creato decine e centinaia di città e cittadine a suo “Modello” CON GLI STESSI METODI LE STESSE TECNOLOGIE E GLI STESSI SERVIZI: acquedotti (alcuni letteralmente INCREDIBILI), fognature, strade lastricate con marciapiedi, piazza centrale per gli affari di tutti i tipi, i tre poteri civili messi assieme, religioso, politico legislativo e militare e le Terme per tutti oltre alle latrine, una rete stradale pubblica e privata che si dice fosse arrivata a 800mila km di estensione !!! Sempre manutenuta perfettamente… alcune usate ancora oggi !!!

Quindi l’attuale “Impero” ha succhiato la “tecnologia” per usarla a suo uso e consumo, Roma l’ha usata per portare la civiltà in TUTTO il mediterraneo

– l’attuale Impero ha creato dei “sudditi” usando la “conquista” prima militare poi economica e “politica”, dominando i Paesi succubi delle “sue” politiche. Roma ha SEMPRE annesso i territori, a parte i casi limite di opposizioni sconsiderate, fino a dare la cittadinanza a TUTTI i cittadini nati nell’impero …

– all’interno dell’attuale Impero la discriminazione tra gli Stati permane e continua con classi A, B, C…, dentro l’impero Romano tutti potevano andare dappertutto…

per capire le altre, anche enormi, differenze basta guardare “capolavori dell’ingegneria romana”, dove si capisce questo e molto altro ancora…

Mi fermo qui… ma direi che paragonare Roma ed il suo impero con quello che c’è adesso è COMPLETAMENTE fuori luogo…

Alberto Cordioli