Bernini rende più semplice il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti presso le facoltà pontificie

La ministra dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini, ricevuta in udienza da Papa Francesco nei giorni scorsi, ha firmato due decreti per rafforzare la cooperazione tra il sistema di formazione superiore italiano e quello della Santa Sede, riconoscendo la Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica.

In particolare, scrive Famiglia Cristiana, “la Pontificia università salesiana, la cui laurea in psicologia, in virtù del decreto Murst del 2 gennaio 1990, era considerata equipollente a quella rilasciata in Italia per l’accesso all’esame di Stato per esercitare la professione, si era trovata invece spiazzata da una successiva norma del 2022. Quest’ultima, infatti, introducendo la laurea magistrale abilitante alla professione senza l’esame di Stato, aveva bisogno, per essere valido anche per le università pontificie, di apposito successivo decreto. L’università salesiana aveva fatta richiesta in tal senso al Mur lo scorso 17 giugno”.

Si tratterrebbe dunque di un ulteriore passo avanti per tutti gli studenti che potranno beneficiare di un percorso semplificato per il riconoscimento dei loro studi universitari