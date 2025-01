Bimbo con problemi respiratori sposta la cannula nasale mentre gioca e ha una crisi in classe: le maestre gli salvano la vita

Tragedia sfiorata in un asilo del torinese: un bambino si è sentito male in classe ed ha rischiato di soffocare. Il piccolo è stato salvato grazie al pronto intervento delle maestre. Lo riportano i giornali locali come Quotidiano Canavese e La Sentinella.

Decisivo l’intervento delle maestre

Tutto è avvenuto ieri, 21 gennaio. Un piccolo alunno, che per motivi di salute utilizza delle cannule nasali per la respirazione, ha avuto una crisi mentre giocava con altri bimbi. Probabilmente ha spostato una cannula autonomamente, mentre stava giocando. Per fortuna l’episodio non è sfuggito all’occhio attento delle insegnanti che non hanno perso tempo mettendo in atto tutte le corrette manovre per aiutare il piccolo.

Come sta il bambino

A stretto giro sono arrivati a scuola i genitori, gli agenti della polizia locale e l’equipe medica del 118, allertati dalla direzione scolastica. Non lontano dal plesso scolastico è anche atterrato l’elisoccorso. Il bimbo è stato portato in ospedale per accertamenti dove è rimasto sotto osservazione medica. Non sarebbe in pericolo di vita.

L’intervento determinante dei docenti

Non è l’unico caso simile. Qualche giorno fa a Lucca una professoressa di scienze motorie ha eseguito la tecnica salvavita di primo soccorso su una ragazza di 15 anni, disostruendole le vie aeree da una grossa caramella ingerita in modo maldestro.

Come riporta La Repubblica, il gesto della prof è stato determinante. “Prof mi ha salvato la vita”, sono state queste le prime parole pronunciate dalla studentessa soccorsa dall’insegnante. “Ho fatto poco – dice la docente – ma quel poco può bastare a salvare una vita”.